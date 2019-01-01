Севилья обыграла Алавес и вышла в лидеры испанской Примеры
Команда Хулена Лопетеги одержала минимальную победу.
Точный удар Хоана Хордана оказался единственным во встрече Алавеса и Севильи. Теперь у "нервиона" 10 очков, и с таким показателем Севилья вышла на первое место в таблице, воспользовавшись осечкой Атлетико.
В следующем туре 22 сентября Севилья примет на своем поле мадридский Реал.
Алавес – Севилья 0:1
Гол: Хордан, 37.
Алавес: Пачеко – Агиррегаррибия, Лагуардия, Эли, Дуарте – Алейш Видаль (Саинс, 70), Понс (Берк, 46), Пина, Мубарак – Хоселу, Лукас Перес (Ману Гарсия, 59).
Севилья: Вацлик – Хесус Навас, Диего Карлос, Каррису, Регильон – Хордан (Гудель, 67), Фернандо, Банега – Окампос, Де Йонг (Чичарито, 70), Оливер Торрес (Ф. Васкес, 78).
Предупреждения: Берк, Дуарте, Саинс, Лагуардия, Мубарак – Каррису, Регильон, Гудель, Диего Карлос, Окампос.
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