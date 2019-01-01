Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Севилья обыграла Алавес и вышла в лидеры испанской Примеры

Комментариев: 0
Команда Хулена Лопетеги одержала минимальную победу.
Севилья обыграла Алавес и вышла в лидеры испанской Примеры

Точный удар Хоана Хордана оказался единственным во встрече Алавеса и Севильи. Теперь у "нервиона" 10 очков, и с таким показателем Севилья вышла на первое место в таблице, воспользовавшись осечкой Атлетико.

В следующем туре 22 сентября Севилья примет на своем поле мадридский Реал.

Алавес – Севилья 0:1
Гол: Хордан, 37.

Алавес: Пачеко – Агиррегаррибия, Лагуардия, Эли, Дуарте – Алейш Видаль (Саинс, 70), Понс (Берк, 46), Пина, Мубарак – Хоселу, Лукас Перес (Ману Гарсия, 59).

Севилья: Вацлик – Хесус Навас, Диего Карлос, Каррису, Регильон – Хордан (Гудель, 67), Фернандо, Банега – Окампос, Де Йонг (Чичарито, 70), Оливер Торрес (Ф. Васкес, 78).

Предупреждения: Берк, Дуарте, Саинс, Лагуардия, Мубарак – Каррису, Регильон, Гудель, Диего Карлос, Окампос.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь