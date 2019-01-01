Реал отпраздновал победу над Леванте

За мадридский Реал дебютировал Эден Азар.

В поединке четвертого тура испанской Примеры мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу сумел одолеть Леванте. Несмотря на легкую победу в первом тайме (3:0), "сливочные" создали себе проблемы во второй половине, пропустив дважды.

Матч стал дебютным для крайнего полузащитника Эдена Азара, который заменил на 60 минуте встрече Каземиро.

Реал — Леванте 3:2

Голы: Бензема, 25, 31, Каземиро, 40 — Майорал, 49, Мелеро, 75

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело — Каземиро (Азар, 60), Лукас, Родригес, Кроос, Винисиус — Бензема (Йович, 83)

Леванте: Фернандес — Клерк, Постиго, Дуарте (Мелеро, 68), Везу, Мирамон — Кампанья, Вукчевич (Барди, 56), Рочина (Рохер, 68) — Моралес, Майорал

Предупреждения: Каземиро, Лукас — Везу, Клерк