Реал отказался от огромной суммы денег за Крооса

"Сливочные" не захотели продавать футболиста в Манчестер Юнайтед, но они готовы включить его в сделку по Полю Погба.

Мадридский Реал в летнее трансферное окно получил предложение от Манчестер Юнайтед по трансферу полузащитника Тони Крооса.

Читай также: Кроос рассказал, кто в Реале проводил самые шумные вечеринки

Как сообщает Sport Bild со ссылкой на испанского журналиста Эдуардо Инду, “красные дьяволы“ были готовы заплатить мадридскому клубу 75 миллионов евро, однако Королевский клуб отклонил столь выгодное предложение.

Позже “сливочные“ готовы были включить Крооса в сделку с Манчестер Юнайтед по трансферу Полю Погба, однако клубы не сумели прийти к соглашению до дедлайна. Ожидается, что зимой стороны продолжат обсуждение этого вопроса.

Отметим, что контракт Крооса с Реалом рассчитан до лета 2023-го года.

Ранее сообщалось, что Тони Кросс может закончить карьеру в сборной Германии после Евро - 2020.