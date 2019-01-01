Зидан: Бэйл не является козлом отпущения

Специалист отметил, что считает валлийца потрясающим игроком.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился своим мнением о полузащитнике команды Гарете Бэйле.

"Бэйл не является козлом отпущения. Мы все в какой-то степени виноваты в ситуации, когда что-то идет не так. И это относится как к хорошим вещам, так и к плохим. Мы - команда, и мы все в одной лодке, это никогда не изменится.

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Я всегда говорил, что Бэйл - потрясающий игрок. Ни для кого не секрет, что происходило летом. Но сейчас Бэйл здесь и я этому рад, как и он сам и наши фанаты. Пришло время двигаться вперед", - цитирует Зидана Goal.com.

В текущем сезоне Бэйл провел три матча в Ла Лиге, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, летом Зинедин Зидан хотел, чтобы Гарет Бэйл покинул Реал.