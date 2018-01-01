Тренер Вальядолида: Лунин получит шанс в Кубке Испании

Специалист отметил, что в чемпионате Испании он доверяет основному вратарю команды.

Главный тренер испанского Вальядолида Серхио Гонсалес заявил, что основной голкипер команды Хорди Масип полностью устраивает его в Ла Лиге, но украинец Андрей Лунин получит шанс в Кубке Испании.

"Наш основной вратарь провел два предыдущих сезона на хорошем уровне, и поэтому у меня нет никаких причин ему не доверять.

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Наш новичок Андрей Лунин действительно очень хорошо тренируется. Но, если не случится ничего непредвиденного, ему придется немного подождать своего шанса.

Конечно, на него оказывают давление. Думаю, что я выпущу его в Кубке Испании", - сказал Гонсалес в интервью pucelafichajes.com.

Ранее сообщалось, что Реал сделает Андрея Лунина вторым вратарем в следующем сезоне.