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Месси: Я хочу выиграть ЛЧ, потому что последняя наша победа была давно

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Нападающий каталонского клуба не променял бы чемпионство Ла Лиги на победу в еврокубке.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Капитан Барселоны Лионель Месси в ближайшее время хочет выиграть Лигу чемпионов. По мнению аргентинца, каталонцы завоевывали этот трофей давно (последний раз - в сезоне-2014/15).

Несмотря на это, футболист не готов променять чемпионство Ла Лиги на победу в Лиге чемпионов.

“Нет. Так и запишите: нет. В начале сезона всегда одни и те же разговоры, но мы хотим выиграть все. Давайте попробуем это сделать, а в конце сезона посмотрим, что получилось. Надеюсь, мы быстро вольемся в игру.

Конечно, я хочу выиграть Лигу чемпионов, потому что последняя наша победа была давно. Барселона должна выиграть ЛЧ снова, и я хочу в этом поучаствовать.

Но променять Примеру на Лигу чемпионов - нет, я не подпишусь на это. Я хочу выиграть оба турнира“, - приводит слова Месси Sport.es.

Напомним, Лионель Месси стал лучшим нападающим ЛЧ в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит первый тур группового этапа ЛЧ.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Лиг чемпионов, Ла Лига
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