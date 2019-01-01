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Зидан: Винисиус - будущее Реала, перестаньте говорить, что я на него не рассчитываю

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Главный тренер Реала высоко оценивает перспективы 19-летнего футболиста в Мадриде.
Винисиус
Винисиус
Getty Images

Наставник Реала Зинедин Зидан провел пресс-конференцию в преддверии матча чемпионата Испании против Леванте. Журналисты в очередной раз спрашивали специалиста о Винисиусе.

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“Винисиус рассчитывает на мое доверие и я могу ему это предоставить. Винисиус - будущее Реала, но ему нужно время, как и любому другому. Перестаньте говорить, что я на него не рассчитываю. Я полностью уверен в этом игроке и он входит в мои планы“, - сказал Зидан.

Отметим, что Винисиус принял участие во всех трех играх Реала в этом сезоне, но лишь раз вышел в старте, а в последних двух матчах в общей сложности сыграл всего 51 минуту.

В прошлом сезоне Сантьяго Солари заигрывал Винисиуса как основного левого вингера, однако теперь это место займет Эден Азар.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан потерял свое влияние в Реале.

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Теги: Зинедин Зидан, Винисиус Жуниор, чемпионат Испании по футболу, Реал, Реал Мадрид, Ла Лига, футбол
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