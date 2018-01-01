Барселона хочет купить Мбаппе после срыва трансфера Неймара

В каталонском клубе считают, что юный француз обладает большим потенциалом, чем бразильская звезда футбола.

Руководство Барселоны раздумывает над тем, чтобы оформить трансфер французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" хотят приобрести 20-летнего футболиста в качестве альтернативы Неймару, которого этим летом каталонцы так и не смогли подписать.

Отмечается, что боссы Барселоны также считают, что 20-летний Мбаппе обладает большим потенциалом, чем 27-летний бразильский форвард.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал попытается купить Килиана Мбаппе.