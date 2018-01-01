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Барселона хочет купить Мбаппе после срыва трансфера Неймара

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В каталонском клубе считают, что юный француз обладает большим потенциалом, чем бразильская звезда футбола.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Руководство Барселоны раздумывает над тем, чтобы оформить трансфер французского форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" хотят приобрести 20-летнего футболиста в качестве альтернативы Неймару, которого этим летом каталонцы так и не смогли подписать.

Отмечается, что боссы Барселоны также считают, что 20-летний Мбаппе обладает большим потенциалом, чем 27-летний бразильский форвард.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал попытается купить Килиана Мбаппе.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Килиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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