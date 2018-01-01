Азар и Куртуа пытались уговорить Реал купить Канте - СМИ
Звездные футболисты хотели видеть в стане мадридского клуба своего бывшего партнера по Челси.
Голкипер Реала Тибо Куртуа и вингер "сливочных" Эден Азар этим летом предлагали руководству клуба приобрести полузащитника Челси Нголо Канте.
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Как сообщает Athletic, бельгийские игроки поделились своими мыслями с ближайшим окружением и тренерским штабом команды.
По информации некоторых СМИ, Реал и Челси достигли устной договоренности по Канте и в скором времени француз может перебраться в Мадрид.
Контракт Канте с "синими" рассчитан до 2023 года, а его рыночная стоимость составляет 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Реал попытается приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
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