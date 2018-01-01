Голкипера Леганеса госпитализировали из-за проблем с печенью

Иван Куэльяр проходит курс лечения антибиотиками и несколько дней проведет в больнице.

Вратарь Леганеса Иван Куэльяр не сможет помочь команде в матче четвертого тура чемпионата Испании против Вильярреала.

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Как сообщает официальный сайт клуба, голкипер сейчас находится в больнице, где проходит курс лечения антибиотиками после инфекционного воспаления печени. Ожидается, что его выпишут через несколько дней.

Отметим, что в сезоне-2019/20 Иван уже пропускал матч второго тура против Атлетико из-за проблем со спиной.

Добавим, что Леганес - единственная команда в Примере, которая до сих пор не набрала ни одного очка и, соответственно, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что украинскому нападающему Артему Кравцу сделали операцию.