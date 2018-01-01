Зидан потерял свое влияние в Реале - СМИ

Специалист столкнулся с определенными сложностями в работе.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан лишился своего влияния на руководство клуба. Об этом сообщает авторитетное издание AS.

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По информации источника, это связано с несколькими причинами. Во-первых, после возвращения Зидана в Королевский клуб команда выиграла 6 матчей из 14-ти сыгранных, в 4-х матчах сыграла вничью и столько же потерпела поражений.

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Во-вторых, в клубе недовольны выбором игроков, которых Зидан использует в игре. При этом команду летом покинули Регилон, Себальос и Льоренте, которые производят неплохое впечатление о себе в других клубах. Фанаты "сливочных" также оказались недовольны тем, что Кейлор Навас перебрался в Париж.

Также многим поклонникам "бланкос" и некоторым сотрудникам клуба не нравится тактическая неопределенность в игре команды. Существенная ротация почти в каждом матче и разные тактические схемы не воодушевляют руководство.

Ранее сообщалось, что Реал хочет ограничить общение Зинедина Зидана с прессой.