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Перес: Мы попытаемся приобрести Мбаппе, но ПСЖ может ответить отказом

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Президент мадридцев подтвердил, что француз является приоритетной целью для клуба.
Флорентино Перес
Флорентино Перес
Getty Images

Президент мадридского Реала Флорентино Перес рассказал о трансферных целях своего клуба.

“Мы пытались приобрести Роберта Левандовски несколько лет подряд, но получали от Баварии категорический отказ. Такая же ситуация с Полем Погба.

Что касается Килиана Мбаппе, то конечно, он нам нравится, и мы попытаемся купить его, но ПСЖ его не продаст“, - цитирует Переса AS. 

Ранее сообщалось, что главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан убедил Килиана Мбаппе перейти в Реал.

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Теги: футбол, Килиан Мбаппе, Флорентино Перес, Реал
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