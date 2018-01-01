Перес: Мы попытаемся приобрести Мбаппе, но ПСЖ может ответить отказом

Президент мадридцев подтвердил, что француз является приоритетной целью для клуба.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес рассказал о трансферных целях своего клуба.

“Мы пытались приобрести Роберта Левандовски несколько лет подряд, но получали от Баварии категорический отказ. Такая же ситуация с Полем Погба.

Что касается Килиана Мбаппе, то конечно, он нам нравится, и мы попытаемся купить его, но ПСЖ его не продаст“, - цитирует Переса AS.

Ранее сообщалось, что главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан убедил Килиана Мбаппе перейти в Реал.