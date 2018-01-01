Месси: Мы никогда не просили Барселону подписать Неймара

Капитан каталонцев считает бывшего одноклубника одним из лучших в мире.

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился своим мнением о несостоявшемся трансфере звездного нападающего ПСЖ Неймара.

“Я был бы рад, если бы Неймар вернулся в Барселону. Не знаю, все ли возможное сделала Барселона для его возвращения, но вести переговоры с ПСЖ действительно нелегко.

Что касается футбольного мастерства, то Неймар сейчас один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперед и в плане имиджа, и спонсоров.

Мы никогда не просили клуб подписать Неймара, а лишь высказывали свое мнение по этому вопросу. Выдвигал ли я какие-либо требования? Есть доказательства, что это не так“, - цитирует Месси Marca.

Ранее стали известны причины сорвавшегося трансфера Неймара в Барселону.