Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Боатенг: Дембеле ведет себя как маленький ребенок, он еще не привык к большому футболу

Комментариев: 0
Полузащитник не понимает, почему француз получает такую высокую зарплату.
Кевин-Принс Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
Getty Images

Экс-нападающий Барселоны Кевин-Принс Боатенг высказался о своем бывшем одноклубнике Усмане Дембеле.

“Я считаю, что Усман ведет себя как маленький ребенок. Он еще не нашел свой жизненный путь, его нужно на него направить. Если он не ничему научится - то быстро пропадет.

Ценник на него перевалил за 150 миллионов, но он еще не привык к большому футболу. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 миллиона евро. Это неправильно“, - цитирует Боатенга Bild.

Напомним, Боатенг выступал за Барселону вторую часть сезона-2018/19. Летом он перешел из Сассуоло в Фиорентину.

Поделись:
Теги: футбол, Кевин-Принс Боатенг, Усман Дембеле, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь