Полузащитник не понимает, почему француз получает такую высокую зарплату.

Экс-нападающий Барселоны Кевин-Принс Боатенг высказался о своем бывшем одноклубнике Усмане Дембеле.

“Я считаю, что Усман ведет себя как маленький ребенок. Он еще не нашел свой жизненный путь, его нужно на него направить. Если он не ничему научится - то быстро пропадет.

Ценник на него перевалил за 150 миллионов, но он еще не привык к большому футболу. Нельзя, чтобы 18-летний парень получал 4 миллиона евро. Это неправильно“, - цитирует Боатенга Bild.

Напомним, Боатенг выступал за Барселону вторую часть сезона-2018/19. Летом он перешел из Сассуоло в Фиорентину.