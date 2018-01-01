Месси не сыграет против Валенсии

Лидер команды восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

Нападающий Барселоны Лионель Месси пропустит 4-го тура чемпионата Испании против Валенсии, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что аргентинец еще не долечил икроножную мышцу правой ноги, которую травмировал в начале августа. Медицинский штаб решил не рисковать и дал Лионелю дополнительное время на восстановление.

Кроме того, участие нападающего Луиса Суареса также остается под вопросом.

Напомним, матч Барселона - Валенсия состоится 14 сентября на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.