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Рамос - о Золотом мяче: Кажется борьба ведется не только между Роналду и Месси

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Рамос считает Ван Дейка достойным Золотого мяча.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитник Реала Серхио Рамос отметил, что у других игроков помимо Лионеля Месси и Криштиану Роналду появился шанс заполучить Золотой мяч. Игрок также отметил, что этой наград достоин игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

"Если Ван Дейк получит Золотой мяч, это будет заслуженно. Он - отличный защитник. Защитнику сложнее удостоиться этой награды. Но, кажется, борьба за приз ведется уже не только между Месси и Роналду. Похоже, что шанс появляется и у других", - цитирует Рамоса Marca.

Напомним, Ван Дейк стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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Теги: Вирджил ван Дейк, Серхио Рамос, Золотой мяч
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