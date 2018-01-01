Рамос: Для таких футболистов, как Погба, двери в Реал всегда открыты

Капитан "сливочных" лестно высказался в сторону француза.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос признался, что хотел бы видеть в составе команды полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

“Я думаю, что в Реале две всегда открыты для хороших игроков, таких как Погба. Для меня Погба - один из великих футболистов.

Он показал свою ценность в Ювентусе, а теперь и в Манчестер Юнайтед“.

Я думаю, что он приносит баланс в команду. У него большое наступательное влияние, и у него это удивительное телосложение“, - приводит слова Рамоса Goal.

Ранее стало известно, сколько Реал готов заплатить за Погба.