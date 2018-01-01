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Видич: Гвардиола изменил Месси

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Неманья Видич считает, что Пеп Гвардиола сделал Месси лучше.
Лионель Месси и Хосеп Гвардиола
Лионель Месси и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Экс-защитник Манчестер Юнайтед Неманья Видич рассказал, какое влияние на игрока Барселоны Лионеля Месси оказал бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардиола.

"Гвардиола изменил Месси. Раньше Лео играл справа и любил смещаться в центр. Он был опасным, но при этом предсказуемым. Гвардиола же поставил его в центр, и Месси пошло это на пользу. Тогда вся команда начала играть на него. Он бежит на защитников одновременно с вингерами.

Я играл против Месси два раза и оба раза мы понесли поражение. Сложна признать, что они были лучше", - цитирует Видича The Athletic.

Ранее Диего Марадона рассказал, как учил Лионеля Месси выполнять штрафные.

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Теги: Неманья Видич, Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Барселона
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