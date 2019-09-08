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Зозуля заработал пенальти и принес Альбасете победу над Депортиво

Комментариев: 2
Украинец отличился в матче испанской Сегунды.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля помог своей команде обыграть Депортиво (1:0) в матче 4-го тура Сегунды.

Украинец на 76-й минуте поединка заработал пенальти, который реализовал Нестор Сусаета. Этот мяч стал единственным в этом поединке.

В текущем сезоне Зозуля провел 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. На данный момент Альбасете занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.

Напомним, этим летом Зозуля подписал новый контракт с Альбасете.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.09.2019, 14:21
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гость
а тот который пенальти забил?? он просто помог Зозульке,принести победу команде)
гость  (аноним)  08.09.2019, 14:18
Оценка:  0
гость
автор-ты дурак?такие заголовки придумывать
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