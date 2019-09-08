Зозуля заработал пенальти и принес Альбасете победу над Депортиво

Украинец отличился в матче испанской Сегунды.

Нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля помог своей команде обыграть Депортиво (1:0) в матче 4-го тура Сегунды.

Украинец на 76-й минуте поединка заработал пенальти, который реализовал Нестор Сусаета. Этот мяч стал единственным в этом поединке.

В текущем сезоне Зозуля провел 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. На данный момент Альбасете занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.

Напомним, этим летом Зозуля подписал новый контракт с Альбасете.