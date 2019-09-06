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Президент Ла Лиги: Если Неймар не снизит требования, то завершит карьеру в ПСЖ

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Хавьер Тебас отметил, что бразилец ведет себя нечестно на трансферном рынке.
Неймар
Неймар
Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о ситуации вокруг нападающего ПСЖ Неймара, который хочет покинуть клуб.

“Неймар закончит карьеру в ПСЖ, если не снизит требования по зарплате и не откажется от своих претензий к клубу.

Причина, по которой он не вернулся в Барселону, заключается в его трансфере в ПСЖ. Это был переход в обход рынка с использованием определенных “ловушек“.

Когда проворачиваешь сделку вне рынка, невозможно снова продать игрока по такой же цене“, - цитирует Тебаса Sky Sports.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за 222 млн евро.

Ранее стали известны причины сорвавшегося трансфера Неймара в Барселону.

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Теги: футбол, Неймар, Ла Лига, Барселона, ПСЖ
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