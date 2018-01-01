Пике: Я знаю, что Месси может уйти бесплатно, он заслужил это право

Защитник Барселоны отметил, что его партнер по команде очень предан клубу.

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси может покинуть Барселону в качестве свободного агента в конце каждого сезона.

“Я знаю, что Месси может покинуть команду бесплатно в конце каждого сезона. Все знают, насколько он предан Барселоне, так что это меня нисколько не беспокоит.

Он заслужил право выбирать, что сделает со своим будущим, после всего, что он дал клубу“, - цитирует Пике Goal.com.

Ранее сообщалось, что Барселона собирается продлить контракт с Месси.