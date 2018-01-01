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Зидан уговорил Мбаппе стать игроком Реала - СМИ

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Трансфер французского форварда должен состояться следующим летом.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе следующим летом может стать игроком мадридского Реала.

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Как стало известно Sport.es, главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан сумел убедить 20-летнего французского футболиста стать частью его команды. Отмечается, что боссы Реала уже обсудили с ПСЖ финансовые детали потенциальной сделки.

Таким образом, летом 2020-го года "сливочные" планируют совершить трансфер талантливого форварда сборной Франции. Возможная сумма сделки пока не называется.

Ранее сообщалось, что Реал и ПСЖ осуществили звездный обмен голкиперами.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Киллиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол
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