Стали известны причины сорвавшегося трансфера Неймара в Барселону

Бразилец даже согласился доплатить из собственного кармана.

Известный журналист Гийом Балаге в авторской колонке на ВВС рассказал подробности трансферной саги нападающего ПСЖ Неймара, который хотел вернуться в Барселону.

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По информации источника, после поражения от Ливерпуля в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между Хосепом Бартомеу и лидерами команды произошел серьезный разговор, в ходе которого президент клуба пообещал вернуть Неймара. Бартомеу был уверен в желании бразильца выступать за Барселону, а Лионель Месси отметил, что Неймар будет центральной фигурой каталонцев через несколько лет.

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Несмотря на это, руководство Барселоны медлило с предложением о трансфере, что из-за чего бразилец был вынужден вернуться к тренировкам с ПСЖ.

Единственное официальное предложение Барселона сделала 27 августа. Каталонцы были готовы заплатить 115 миллионов евро + 15 миллионов в виде бонусов и отдать три игрока на выбор. ПСЖ выбрал Ивана Ракитича, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле. Двое из них согласились стать частью обмена, но француз наотрез отказался переходить в стан чемпиона Франции.

Позже парижане потребовали увеличить сумму сделки до 150 миллионов евро. Неймар согласился доплатить 20 миллионов евро из собственного кармана траншами по 5 миллионов евро. Но во французском клубе заявили, что это противоречит правилам Федерации футбола Франции.

Отмечается, что Хосеп Бартомеу несколько раз летал на встречу с президентом Аякса, чтобы оформить трансфер Фрэнки Де Йонга, а вот порадовать своим присутствием президента ПСЖ не решился.

В следующем году у Неймара будет возможность выкупить свой контракт у парижан. Для этого бразильцу необходимо обратиться в палату по разрешению споров.

Ранее сообщалось, что игроки Барселоны недовольны ситуацией с Неймаром.