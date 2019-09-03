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Лунин - Навасу: Для меня было удовольствием учиться у тебя, великий

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Украинский голкипер пожелал удачи своему бывшему партнеру по команде.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Голкипер Вильядолида Андрей Лунин, права на которого принадлежат Реалу, трогательно отреагировал на уход вратаря мадридцев Кейлора Наваса.

“Удачи, великий. Для меня было большим удовольствием учиться у тебя и работать вместе“, - написал Лунин на своей странице в Instagram, опубликовав также совместную фотографию с костариканцем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mucha suerte Grande !!! Para mí fue un placer y gran aprendizaje trabajar contigo !!!

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Напомним, Кейлор Навас покинул Реал, подписав контракт с ПСЖ.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, Кейлор Навас, Реал
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