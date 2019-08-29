Реал и ПСЖ осуществили звездный обмен голкиперами
Трехкратный победитель Лиги чемпионов Кейлор Навас перебрался во Францию.
Испанский Реал и французский ПСЖ совершили обмен своими вратарями.
Таким образом, голкипер “сливочных“ Кейлор Навас стал игроком ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба. Сумма трансфера не называется, но по данным испанских СМИ, она может достичь 15 миллионов евро.
🆕🧤— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019
🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/f6e1fjTtg9
В свою очередь, вратарь ПСЖ Альфонс Ареола отправился в Мадрид. Он будет выступать за Реал на правах годичной аренды без права выкупа.
🙌 ¡Bienvenido @AreolaOfficiel! 🙌#WelcomeAreola | #HalaMadrid pic.twitter.com/1p6uVC1nT1— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 2, 2019
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