Реал и ПСЖ осуществили звездный обмен голкиперами

Трехкратный победитель Лиги чемпионов Кейлор Навас перебрался во Францию.

Испанский Реал и французский ПСЖ совершили обмен своими вратарями.

Таким образом, голкипер “сливочных“ Кейлор Навас стал игроком ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба. Сумма трансфера не называется, но по данным испанских СМИ, она может достичь 15 миллионов евро.

В свою очередь, вратарь ПСЖ Альфонс Ареола отправился в Мадрид. Он будет выступать за Реал на правах годичной аренды без права выкупа.