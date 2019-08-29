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Реал и ПСЖ осуществили звездный обмен голкиперами

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Трехкратный победитель Лиги чемпионов Кейлор Навас перебрался во Францию.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Getty Images

Испанский Реал и французский ПСЖ совершили обмен своими вратарями.

Таким образом, голкипер “сливочных“ Кейлор Навас стал игроком ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба. Сумма трансфера не называется, но по данным испанских СМИ, она может достичь 15 миллионов евро.

В свою очередь, вратарь ПСЖ Альфонс Ареола отправился в Мадрид. Он будет выступать за Реал на правах годичной аренды без права выкупа.

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Теги: футбол, Реал, ПСЖ, Кейлор Навас, Альфонс Ареола
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