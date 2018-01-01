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Чичарито покинул Вест Хэм и стал игроком Севильи

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Мексиканский форвард продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Чичарито стал игроком Севильи
Чичарито стал игроком Севильи
twitter.com/sevillafc_eng

Нападающий Вест Хэма Чичарито покинул Англию и продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает официальный сайт Севильи, мексиканский футболист подписал с клубом контракт, рассчитанный на три года. Сумма сделки не разглашается, но, по информации СМИ, она составила порядка 8 миллионов фунтов (около 8,8 миллионов евро).

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31-летний Чичарито будет выступать под 14-м игровым номером и должен будет заменить Виссама Бен Йеддера, ушедшего летом в Монако. Также испанцы подписали еще одного форварда - Люка Де Йонга из ПСВ.

Отметим, что Чичарито является лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики - 51 гол в 108 матчах.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось фото Неймара в новой форме Барселоны.

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Теги: Чичарито, Севилья, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер
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