Чичарито покинул Вест Хэм и стал игроком Севильи
Нападающий Вест Хэма Чичарито покинул Англию и продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Как сообщает официальный сайт Севильи, мексиканский футболист подписал с клубом контракт, рассчитанный на три года. Сумма сделки не разглашается, но, по информации СМИ, она составила порядка 8 миллионов фунтов (около 8,8 миллионов евро).
🇲🇽 Signing number 12! 😃⚽️ Welcome to Sevilla, @CH14_!#WeareSevilla #ChicharitoSevillista— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 2 сентября 2019 г.
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31-летний Чичарито будет выступать под 14-м игровым номером и должен будет заменить Виссама Бен Йеддера, ушедшего летом в Монако. Также испанцы подписали еще одного форварда - Люка Де Йонга из ПСВ.
📸 Here he is! @CH14_ ❤ 🇲🇽#vamosmiSevilla #WeareSevilla #ChicharitoSevillista pic.twitter.com/VGjNCtPfoc— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 2 сентября 2019 г.
Отметим, что Чичарито является лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики - 51 гол в 108 матчах.
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