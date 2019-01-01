Вильярреал - Реал Мадрид 2:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги
Мадридский Реал в матче третьего тура чемпионата Испании на выезде сыграл с Вильярреалом.
"Сливочным" дважды по ходу встречи приходилось отыгрываться и, в конечном итоге, подопечные Зинедина Зидана завершили поединок вничью. Отметим, что дублем в этом матче отличился Гарет Бэйл.
Смотрите видео голов и обзор матча Вильярреал - Реал:
Вильярреал - Реал - 2:2
Голы: Жерар Морено, 12; Мойсес Гомес, 74 - Бэйл, 45, 86
Вильярреал: Фернандес, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Чуквуэзе (Онтиверос, 55), Иборра, Касорла (Бакка, 73), Мойсес Гомес, Жерар Морено, Токо-Экамби& (Замбо-Ангисса, 62).
Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Васкес (Винисиус Жуниор, 74), Каземиро, Кроос (Вальверде, 82), Бэйл, Йович (Модрич, 68), Бензема.
Предупреждения: Кинтилья (52), Менди (77), Каземиро (90), Бэйл (90).
Удаление: Бэйл (90).
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