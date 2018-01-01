Ривалдо заявил, что Неймар обязан вернуться в Испанию

Легенда Барселоны ждет соотечественника в Испании.

Легенда каталонской Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо заявил, что его соотечественник Неймар должен вернуться в Испанию. Слова Ривалдо цитирует Sport.es.

"Когда он покинул Барселону ради ПСЖ я сразу понял, что он совершил ошибку. Ему нужно было оставаться. Думаю, что сейчас он это понял.

Если Неймар вернется, он сделает правильный выбор. Я не говорю про Барселону, но он обязан еще поиграть в Испании", - сказал Ривалдо.

Напомним, Неймар оформил свой переход из Барселоны в ПСЖ летом 2017-го года. Парижский клуб отдал за футболиста 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Неймар уже сообщил своей семье о том, что он остается в ПСЖ.