Ареола прошел медосмотр для перехода в Реал - СМИ
Французский вратарь должен присоединиться к "королевскому клубу" на правах аренды.
Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола близок к трансферу в Реал. Об этом сообщает RMC.
Источник утверждает, что французский вратарь уже прошел медицинское обследование перед переходом в мадридский клуб.
Сообщается, что Ареола станет частью сделки по переезду вратаря Кейлора Наваса в ПСЖ. Французский вратарь должен присоединиться к "сливочным" на правах аренды.
Напомним, 26-летний француз является воспитанником ПСЖ. В текущем сезоне Ареола провел три матча в чемпионате Франции и пропустил два мяча.
Ранее сообщалось, что Навас подал запрос на трансфер.
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