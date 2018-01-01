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Ареола прошел медосмотр для перехода в Реал - СМИ

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Французский вратарь должен присоединиться к "королевскому клубу" на правах аренды.
Альфонс Ареола
Альфонс Ареола
Getty Images

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола близок к трансферу в Реал. Об этом сообщает RMC.

Источник утверждает, что французский вратарь уже прошел медицинское обследование перед переходом в мадридский клуб.

Сообщается, что Ареола станет частью сделки по переезду вратаря Кейлора Наваса в ПСЖ. Французский вратарь должен присоединиться к "сливочным" на правах аренды. 

Напомним, 26-летний француз является воспитанником ПСЖ. В текущем сезоне Ареола провел три матча в чемпионате Франции и пропустил два мяча.

Ранее сообщалось, что Навас подал запрос на трансфер.

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Теги: Альфонс Ареола, Кейлор Навас, футбол, Реал, ПСЖ
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