Фабрегас: Сделаю все для возвращения в сборную Испании

Испанский хавбек сообщил о своих намерениях относительно национальной команды.

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас выразил желание вернуться в национальную сборную Испании.

"Посмотрите, каких стариков вернули - Касорлу и Наваса. Считаю, что и для меня это тоже возможно. Я провожу постоянные тренировки, регулярно играю за Монако и нахожусь в отличной форме. Конечно, я не в такой физической форме, как в 20 лет, но это не мешает мне чувствовать себя хорошо.

Видели мою статистику? Сейчас все мои показатели намного выше среднего, поэтому я буду искать любую возможность, чтобы вернуться. Сдаваться - не в моих правилах, поэтому буду искать любую возможность, чтобы вернуться", - приводит слова Фабрегаса Marca.

Напомним, Фабрегас выступал за сборную Испании с 2006 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что 32-летнего испанца лишили водительских прав.