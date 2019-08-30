В Сети появилось фото Неймара в новой форме Барселоны

Фото из Instagram было мгновенно удалено, оно уже циркулирует в Сети.

Спонсор Неймара, бренд часов Gaga Milano, по ошибке опубликовал фотографию бразильского нападающего в футболке Барселоны сезона-2019/20.

Последние дни слухи о завершающемся трансфере Неймара в Барселону звучат постоянно, но остается вопрос, успеют ли клубы оформить переход до 2 сентября, когда закрывается трансферное окно. Информация о переходе или его срыве появляется каждый день.

И вот сейчас Gaga Milano, один из спонсоров Неймара, по ошибке опубликовал фотографию бразильца в новой футболке Барселоны, порадовав тем самым фанатов Барсы.

Несмотря на то, что фото из Instagram было мгновенно удалено, оно уже циркулирует в Сети. Не исключено, что фотография представляет собой фотомонтаж, но тот факт, что один из спонсоров Неймара разместил ее на своем официальном аккаунте в Instagram, еще больше усугубляет ситуацию.