Бразилец вернется в команду Лионеля Месси.

Сага с возвращением Неймара в Барселону подходит к концу. Как сообщает итальянский журналист Джанлукка Ди Марцио, боссы Барселоны и ПСЖ договорились о трансфере футболиста.

По информации источника, испанский клуб уже согласовал условия контракта с Неймаром, и вскоре клубы объявят о сделке официально.

Напомним, что в ПСЖ Неймар перешел из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро и стал самым дорогим игроком в истории.