Букмекеры определились с фаворитом матча чемпионата Испании.

В субботу, 31 августа, Осасуна встретится с Барселоной в матче 3-го тура чемпионата Испании. Поединок состоится в Памплоне и начнется в 18:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров английской компании William Hill фаворитом матча являются "сине-гранатовые". На победу Барселоны принимаются ставки с коэффициентом 1.35, тогда как на Осасуну можно поставить с 9.50. Ничья оценивается в 4.80.

В конторе bwin на победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 1.28, а на успех Осасуны - 10.50. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5.00.

Напомним, Барселона располагается на 9-й строчке в турнирной таблице, набрав 3 очка после 2-х туров. Осасуна занимает 8-е место с 4-мя баллами.