Навас договорился с ПСЖ о трансфере - СМИ

Вратарь Реала близок к переходу в парижский клуб.

Голкипер Реала Кейлор Навас продолжит карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает La Nacion.

Источник утверждает, что 32-летний костариканец согласовал личный контракт с ПСЖ. В ближайшие несколько суток Кейлор прибудет в Париж для прохождения медосмотра.

Вратарь считает, что в ПСЖ он получит больше игровой практики.

Напомним, Навас выступает за Реал с 2014 года. Контракт костариканца с "королевским клубом" рассчитан до лета 2020 года.