Навас договорился с ПСЖ о трансфере - СМИ
Вратарь Реала близок к переходу в парижский клуб.
Голкипер Реала Кейлор Навас продолжит карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает La Nacion.
Источник утверждает, что 32-летний костариканец согласовал личный контракт с ПСЖ. В ближайшие несколько суток Кейлор прибудет в Париж для прохождения медосмотра.
Вратарь считает, что в ПСЖ он получит больше игровой практики.
Напомним, Навас выступает за Реал с 2014 года. Контракт костариканца с "королевским клубом" рассчитан до лета 2020 года.
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