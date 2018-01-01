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Навас договорился с ПСЖ о трансфере - СМИ

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Вратарь Реала близок к переходу в парижский клуб.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Getty Images

Голкипер Реала Кейлор Навас продолжит карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает La Nacion.

Источник утверждает, что 32-летний костариканец согласовал личный контракт с ПСЖ. В ближайшие несколько суток Кейлор прибудет в Париж для прохождения медосмотра.

Вратарь считает, что в ПСЖ он получит больше игровой практики.

Напомним, Навас выступает за Реал с 2014 года. Контракт костариканца с "королевским клубом" рассчитан до лета 2020 года.

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Теги: Кейлор Навас, Реал, ПСЖ, футбол
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