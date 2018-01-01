Пике: Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в Барселону

Футболист рассказал об отношении команды к бразильцу.

Защитник Барселоны Жерар Пике высказал мнение о возможном возвращении в команду нападающего Неймара, который сейчас играет за ПСЖ.

"Конечно, все футболисты команды хотят, чтобы Неймар вернулся. Но это то, что мы не можем контролировать или повлиять.

Нужно дать поработать тем людям, которые смогут все решить. Скоро мы узнаем окончательное решение", - приводит слова Пике Goal.

Напомним, что 27-летний бразилец перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории футбола.

Ранее сообщалось, что Барселона заказала партию футболок с именем Неймара.

Отметим, что Реал отложил переговоры по Неймару до последних дней трансферного окна.