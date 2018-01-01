Агент Дембеле: Мой подопечный точно остается в Барселоне
Футболист не покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно.
Агент вингера сборной Франции и каталонской Барселоны Усмана Дембеле Мусса Сиссоко заявил, что футболист остается в команде. Специалиста цитирует El Mundo Deportivo.
"Мой подопечный точно остается в Барселоне. о его уходе не может идти и речи. Он хочет добиваться новых побед в команде", - сообщил Сиссоко.
Однако, сам Дембеле в социальной сети Instagram удалил Барселону из своей личной информации.
Недавно, Дембеле скрыл информацию о травме от руководства Барселоны ради поездки в Сенегал
Полная версия правил