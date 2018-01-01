Агент Дембеле: Мой подопечный точно остается в Барселоне

Футболист не покинет каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Агент вингера сборной Франции и каталонской Барселоны Усмана Дембеле Мусса Сиссоко заявил, что футболист остается в команде. Специалиста цитирует El Mundo Deportivo.

"Мой подопечный точно остается в Барселоне. о его уходе не может идти и речи. Он хочет добиваться новых побед в команде", - сообщил Сиссоко.

Однако, сам Дембеле в социальной сети Instagram удалил Барселону из своей личной информации.

Недавно, Дембеле скрыл информацию о травме от руководства Барселоны ради поездки в Сенегал