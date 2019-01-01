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Дембеле удалил информацию о Барселоне из своих соцсетей

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Француз намекнул на свой уход из команды.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Вероятность того, что форвард Усман Дембеле останется в Барселоне становится крайне низкой. Накануне француз в известной социальной сети удалил клуб из своей личной информации.

Скорее всего, футболист намекнул на скорый уход из каталонской команды, поскольку в последний раз подобными действиями Дембеле отметился во время скандального трансфера из дортмундской Боруссии.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли провальную игру Дембеле за Барселону против Атлетика.

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Теги: футбол, Барселона, Усман Дембеле
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