Дембеле удалил информацию о Барселоне из своих соцсетей

Француз намекнул на свой уход из команды.

Вероятность того, что форвард Усман Дембеле останется в Барселоне становится крайне низкой. Накануне француз в известной социальной сети удалил клуб из своей личной информации.

Скорее всего, футболист намекнул на скорый уход из каталонской команды, поскольку в последний раз подобными действиями Дембеле отметился во время скандального трансфера из дортмундской Боруссии.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли провальную игру Дембеле за Барселону против Атлетика.