Зидан настоятельно попросил Реал купить Погба - СМИ

Наставник "сливочных" настаивает, чтобы клуб осуществил эту сделку до закрытия трансферного окна.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан по-прежнему настаивает на покупке полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

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Как сообщает Marca, французский специалист попросил руководство Королевского клуба осуществить трансфер 26-летнего футболиста до закрытия текущего трансферного окна.

"Красные дьяволы" хотят получить за 200 миллионов евро, что отталкивает Реал от сделки. "Сливочные" хотели бы подписать более доступных игроков, таких как Кристиан Эриксен и Донни ван де Бек.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан поддержал Гарета Бэйла, который не захотел покидать команду.