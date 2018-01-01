Колоссальное предложение: Барселона вылетела в Париж, чтобы закрыть сделку по Неймару
Одна из самых главных трансферных саг этого лета в ближайшие дни может подойти к своему завершению.
Как стало известно изданию Sport.es, представители Барселоны во вторник, 27-го августа, отправились в Париж, чтобы заключить соглашение с ПСЖ по трансферу форварда Неймара.
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"Сине-гранатовые" на частном самолете отправили на переговоры с ПСЖ спортивного директора команды Эрика Абидаля, менеджера Хавьера Бордаса и Оскара Грау, который отвечает за распределение игровых номеров в команде.
По информации источника, каталонцы подготовили предложение в размере 170 миллионов евро, которые ПСЖ получит после двухгодичной аренды Неймара. В случае, если ПСЖ потребуют выплаты следующим летом после годичной аренды, сумма трансфера составит 150 миллионов.
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Отмечается, что в сделку также может быть включен игрок Барселоны Усман Дембеле. Каталонцы готовы отправить его в ПСЖ несмотря на то, что сам футболист не хочет уходить из команды.
Ранее сообщалось, что Барселона заказала партию футболок с именем Неймара.
Отметим, что Реал отложил переговоры по Неймару до последних дней трансферного окна.
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