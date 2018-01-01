Колоссальное предложение: Барселона вылетела в Париж, чтобы закрыть сделку по Неймару

Представители каталонского клуба рассчитывают в ближайшие дни оформить трансфер звездного форварда.

Одна из самых главных трансферных саг этого лета в ближайшие дни может подойти к своему завершению.

Как стало известно изданию Sport.es, представители Барселоны во вторник, 27-го августа, отправились в Париж, чтобы заключить соглашение с ПСЖ по трансферу форварда Неймара.

Читай также: Игроки Барселоны недовольны ситуацией с Неймаром - СМИ

"Сине-гранатовые" на частном самолете отправили на переговоры с ПСЖ спортивного директора команды Эрика Абидаля, менеджера Хавьера Бордаса и Оскара Грау, который отвечает за распределение игровых номеров в команде.

По информации источника, каталонцы подготовили предложение в размере 170 миллионов евро, которые ПСЖ получит после двухгодичной аренды Неймара. В случае, если ПСЖ потребуют выплаты следующим летом после годичной аренды, сумма трансфера составит 150 миллионов.

Читай также: Тухель: Неймар пока не будет играть за ПСЖ

Отмечается, что в сделку также может быть включен игрок Барселоны Усман Дембеле. Каталонцы готовы отправить его в ПСЖ несмотря на то, что сам футболист не хочет уходить из команды.

Ранее сообщалось, что Барселона заказала партию футболок с именем Неймара.

Отметим, что Реал отложил переговоры по Неймару до последних дней трансферного окна.