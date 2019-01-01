Гризманн: Второй гол скопировал у Месси

Француз отметился дублем в матче второго тура чемпионата Испании.

Форвард Барселоны Антуан Гризманн принял участие в матче 2-го тура Ла Лиги против Бетиса, в котором отметился дублем.

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Свой второй гол француз забил обводящим ударом со штрафного, отправив мяч в нижний угол ворот. Гризманн отметил, что забить в таком стиле ему помогли совместные тренировки с лидером "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

"Мой второй гол? Я видел, как Лео подобным образом забивал на тренировке, и я просто скопировал у него.

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Бетис разбудил нас голом и в итоге мы провели отличный поединок с большим количеством голов. Надеюсь, так будет всегда. Когда мы играет без важных футболистов, нам приходится прикладывать больше усилий", - цитирует Гризманна Marca.

Напомним, Барселона разгромила Бетис со счетом 5:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого матча.