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Гризманн: Второй гол скопировал у Месси

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Француз отметился дублем в матче второго тура чемпионата Испании.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Форвард Барселоны Антуан Гризманн принял участие в матче 2-го тура Ла Лиги против Бетиса, в котором отметился дублем.

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Свой второй гол француз забил обводящим ударом со штрафного, отправив мяч в нижний угол ворот. Гризманн отметил, что забить в таком стиле ему помогли совместные тренировки с лидером "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

"Мой второй гол? Я видел, как Лео подобным образом забивал на тренировке, и я просто скопировал у него. 

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Бетис разбудил нас голом и в итоге мы провели отличный поединок с большим количеством голов. Надеюсь, так будет всегда. Когда мы играет без важных футболистов, нам приходится прикладывать больше усилий", - цитирует Гризманна Marca.

Напомним, Барселона разгромила Бетис со счетом 5:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого матча.

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Теги: Антуан Гризманн, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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