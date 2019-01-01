Гризманн отметился дублем в победном матче над Бетисом

Французский футболист забил дебютный гол за "сине-гранатовых".

В матче второго тура чемпионата Испании Барселона на своем поле принимала Реал Бетис.

Каталонский клуб оказался гораздо сильнее "зелено-белых", несмотря на то, что счет в матче открыли именно гости. Набиль Фекир, перешедший этим летом в Бетис из Лиона, забил свой дебютный гол за новую команду на 15-й минуте встречи.

После быстрого взятия ворот, каталонский клуб начала доминировать, что впоследствии дало свои плоды. Новичок "сине-гранатовых" Антуан Гризманн сначала забил дебютный гол за каталонцев, а после и вовсе оформил дубль.

Команды в этот вечер подарили болельщикам настоящее голевое шоу, а окончательный счет поединка - 5:2 в пользу Барселоны.

Барселона - Бетис 5:2

Голы: Гризманн, 41, 50, Перес, 56, Альба, 60, Видаль, 77 - Фекир, 15, Лорен, 79.

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Роберто, Бускетс (Видаль, 74), Де Йонг - Рафинья (Фирпо, 81), Гризманн, Перес (Фати, 78).

Бетис: Мартин - Эмерсон, Бартра, Сидней, Педраса - Карвальо, Гуардадо (Каптум, 62) - Фекир, Каналес (Лайнес, 75), Тельо (Хоакин, 61) - Морон.

Предупреждения: Пике - Карвальо.