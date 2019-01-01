Барселона - Бетис 5:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Барселона не оставила шансов Бетису в матче второго тура Ла Лиги.

Барселона - Реал Бетис: видео голов Getty Images

В матче второго тура чемпионата Испании Барселона на Камп Ноу принимала Реал Бетис.

Поединок завершился уверенной победой "сине-гранатовых" со счетом 5:2, а дебютными голами за каталонцев отметился Антуан Гризманн, оформивший дубль.

Стоит сказать, что игрок Бетиса Набиль Фекир также отличился дебютным голом за свою команду.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Реал Бетис:

Барселона - Бетис 5:2

Голы: Гризманн, 41, 50, Перес, 56, Альба, 60, Видаль, 77 - Фекир, 15, Лорен, 79.

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Роберто, Бускетс (Видаль, 74), Де Йонг - Рафинья (Фирпо, 81), Гризманн, Перес (Фати, 78).

Бетис: Мартин - Эмерсон, Бартра, Сидней, Педраса - Карвальо, Гуардадо (Каптум, 62) - Фекир, Каналес (Лайнес, 75), Тельо (Хоакин, 61) - Морон.

Предупреждения: Пике - Карвальо.