Реал Мадрид - Вальядолид 1:1 Видео голов и обзор матча
Команды обменялись голами на последних минутах.
Мадридский Реал не смог победить Вальядолид в домашнем матче 2-го тура Ла Лиги (1:1)
“Королевский клуб вышел вперед в конце встречи, но гости нашли в себе силы отыграться всего через 6 минут после пропущенного гола.
Смотрите видеообзор этого поединка.
Реал Мадрид – Вальядолид 1:1
Голы: Бензема, 82 — Гвардиола, 88.
Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Кроос, Каземиро — Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл — Бензема (Васкес, 89).
Вальядолид: Масип — Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Оливас, Салису, Начо Мартинес — Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Плано - Унал, Гвардиола.
Предупреждения: Сан-Эметерио — Кроос, Каземиро.
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