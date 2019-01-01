Реал Мадрид - Вальядолид 1:1 Видео голов и обзор матча

Команды обменялись голами на последних минутах.

Реал Мадрид - Вальядолид 1:1 Getty Images

Мадридский Реал не смог победить Вальядолид в домашнем матче 2-го тура Ла Лиги (1:1)

“Королевский клуб вышел вперед в конце встречи, но гости нашли в себе силы отыграться всего через 6 минут после пропущенного гола.

Смотрите видеообзор этого поединка.

Реал Мадрид – Вальядолид 1:1

Голы: Бензема, 82 — Гвардиола, 88.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Кроос, Каземиро — Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл — Бензема (Васкес, 89).

Вальядолид: Масип — Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Оливас, Салису, Начо Мартинес — Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Плано - Унал, Гвардиола.

Предупреждения: Сан-Эметерио — Кроос, Каземиро.