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Реал Мадрид - Вальядолид 1:1 Видео голов и обзор матча

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Команды обменялись голами на последних минутах.

Реал Мадрид - Вальядолид 1:1
Реал Мадрид - Вальядолид 1:1
Getty Images

Мадридский Реал не смог победить Вальядолид в домашнем матче 2-го тура Ла Лиги (1:1)

“Королевский клуб вышел вперед в конце встречи, но гости нашли в себе силы отыграться всего через 6 минут после пропущенного гола.

Смотрите видеообзор этого поединка.

Реал Мадрид – Вальядолид 1:1
Голы: Бензема, 82 — Гвардиола, 88.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Кроос, Каземиро — Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл — Бензема (Васкес, 89).

Вальядолид: Масип — Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Оливас, Салису, Начо Мартинес — Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Плано - Унал, Гвардиола.

Предупреждения: Сан-Эметерио — Кроос, Каземиро.

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Теги: Реал (Мадрид), Вальядолид, видео, Испания
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