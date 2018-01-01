Месси, Суарес и Дембеле пропустят матч с Бетисом
Форварды продолжают восстанавливаться после травм.
Нападающие Барселоны Лионель Месси, Луис Суарес и Усман Дембеле не вошли в заявку на матч 2-го тура Ла Лиги с Бетисом. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Форварды продолжают восстанавливаться после полученных травм.
Сообщается, что из-за недостатка игроков атаки в список включен 16-летний нападающий Ансу Фати.
Заявка "сине-гранатовых" выглядит следующим образом:
вратари: тер Штеген, Пенья защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо;
полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, Рафинья, Роберто, де Йонг, Видаль;
нападающие: Гризманн, Фати.
Напомним, поединок Барселона - Бетис состоится 25 августа в 22:00 по киевскому времению
Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" заинтересованы в трансфере украинского защитника.
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