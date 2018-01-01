Месси, Суарес и Дембеле пропустят матч с Бетисом

Форварды продолжают восстанавливаться после травм.

Нападающие Барселоны Лионель Месси, Луис Суарес и Усман Дембеле не вошли в заявку на матч 2-го тура Ла Лиги с Бетисом. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Форварды продолжают восстанавливаться после полученных травм.

Сообщается, что из-за недостатка игроков атаки в список включен 16-летний нападающий Ансу Фати.

Заявка "сине-гранатовых" выглядит следующим образом:

вратари: тер Штеген, Пенья защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо;

полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, Рафинья, Роберто, де Йонг, Видаль;

нападающие: Гризманн, Фати.

Напомним, поединок Барселона - Бетис состоится 25 августа в 22:00 по киевскому времению

Ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" заинтересованы в трансфере украинского защитника.