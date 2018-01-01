Реал дома не смог обыграть Вальядолид

"Сливочные" пропустили гол за минуту до конца основного времени.

Мадридский Реал не смог обыграть Вальядолид в матче 2-го тура чемпионата Испании. Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершился вничью - 1:1.

Первый гол в матче был забит на 82-й минуте. Бензема получил передачу с правого фланга, после чего нанес точный удар с разворота в угол ворот гостей.

Спустя шесть минут счет сравнял форвард Вальядолида Серхио Гвардиола. Однофамилец известного тренера пробил между ног Тибо Курута.

Украинец Андрей Лунин, арендованный Вальядолидом у Реала, провел весь матч на скамейке запасных.

Реал Мадрид – Вальядолид 1:1

Голы: Бензема, 82 — Гвардиола, 88.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Кроос, Каземиро — Хамес (Винисиус Жуниор, 57), Иско (Йович, 68), Бэйл — Бензема (Васкес, 89).

Вальядолид: Масип — Мойяно (Вальдо Рубио, 59), Оливас, Салису, Начо Мартинес — Порро (Антоньито, 80), Мичел, Сан-Эметерио (Ануар, 84), Плано - Унал, Гвардиола.

Предупреждения: Сан-Эметерио — Кроос, Каземиро.