Украинский игрок Леганеса может перебраться в Барселону

Василий Кравец может оказаться в Барселоне Б.

Украинский защитник Леганеса Василий Кравец в скором времени может покинуть испанский клуб.

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Как стало известно Periodista de Leganes, 22-летний украинец может отправится в аренду в Барселону Б, которая выступает в третьем по силе чемпионате Испании.

Каталонцы планируют арендовать игрока на один сезон с последующим правом выкупа за 4 миллиона евро.

Отмечается, что Кравец не сумел впечатлить руководство Леганеса, поэтому клуб решил отправить его в аренду. Контракт украинца с клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Ранее сообщалось, что Альбасете вместе с Зозулей добыл первую победу в новом сезоне Сегунды.