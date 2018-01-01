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Альбасете вместе с Зозулей добыл первую победу в новом сезоне Сегунды

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Украинец провел на поле все 90 минут поединка.
Роман Зозуля (слева) в матче против Жироны
Роман Зозуля (слева) в матче против Жироны
twitter.com/albacetebpsad

Альбасете на своем поле принимал Жирону в рамках второго тура испанской Сегунды.

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Хозяева поля сумели добыть дебютную победу в текущем сезоне, завершив матч со счетом 1:0. В стартовом составе Альбасете на позиции центрфорварда вышел Роман Зозуля, который отыграл все 90 минут, а также отличился желтой карточкой.

Напомним, летом украинский нападающий продлил соглашение с Альбасете до 2021 года.

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Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда, футбол
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