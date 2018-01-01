Лунин попал в заявку Вальядолида на матч против Реала

По условиям арендного соглашения, украинец имеет право играть против Королевского клуба.

Голкипер Реала Андрей Лунин, ныне выступающий на правах аренды за Вальядолид, может принять участие в матче 2-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает пресс-служба Вальядолида, украинец попал в заявку команды на поединок против Королевского клуба, который состоится в субботу, 24-го августа.

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Отметим, что в прошлом сезоне Лунин, выступая на правах аренды в Леганесе, не мог выходить на поле в матчах против Реала, однако по новому договору украинец сможет играть против мадридцев в чемпионате Испании и Кубке страны.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне.