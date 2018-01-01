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Лунин попал в заявку Вальядолида на матч против Реала

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По условиям арендного соглашения, украинец имеет право играть против Королевского клуба.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/realvalladolid

Голкипер Реала Андрей Лунин, ныне выступающий на правах аренды за Вальядолид, может принять участие в матче 2-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает пресс-служба Вальядолида, украинец попал в заявку команды на поединок против Королевского клуба, который состоится в субботу, 24-го августа.

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Отметим, что в прошлом сезоне Лунин, выступая на правах аренды в Леганесе, не мог выходить на поле в матчах против Реала, однако по новому договору украинец сможет играть против мадридцев в чемпионате Испании и Кубке страны.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне.

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Теги: Андрей Лунин, Вальядолид, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, заявка на матч
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