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Зидан: - важный игрок для Реала

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Французский специалист признался, что ситуация с валлийцем изменилась.
Гарет Бэйл и Зинедин Зидан
Гарет Бэйл и Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что нападающий Гарет Бэйл намерен остаться в клубе.

"Ситуация с Бэйлом изменилась. Это правда, что он хочет остаться в команде. Было много разговоров о том, что Гарет может уйти. Но сейчас важно лишь одно - он остается с нами.

Бэйл - важный для нас игрок, и он должен продолжать это показывать", - приводит слова Зидана Goal.com.

В Реале Гарет Бэйл играет с 2013 года. В сезоне-2018/19 Гарет провел за Реал 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

Напомним, еще в конце июля французский специалист выражал надежду, что Бэйл уйдет из Реала.

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Теги: Гарет Бэйл, футбол, Реал Мадрид, Испания
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