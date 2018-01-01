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Игроки Барселоны недовольны ситуацией с Неймаром - СМИ

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Футболисты считают, что президент "сине-гранатовых" тормозит трансфер бразильца.
Неймар
Неймар
Getty Images

Ключевые игроки Барселоны возмущены тем, как руководство клуба ведет переговоры с ПСЖ по возвращению Неймара. Об этом сообщает Marca.

Футболисты считают, что президент "сине-гранатовых" Хосеп Мария Бартомеу не прилагает достаточных усилий для того, чтобы бразилец вернулся в каталонский клуб.

Сам Неймар в разговоре с игроками Барселоны рассказал, что Бартомеу предложил за него только 140 миллионов евро. Такая сумма не устроила ПСЖ.

Теперь футболисты каталонцев опасаются, что Неймара может перехватить Реал. 

Напомним, что 27-летний бразилец перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории футбола.

Ранее сообщалось, что Неймара оскорбили во время посещение стадиона ПСЖ.

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Теги: Неймар, Барселона, ПСЖ, футбол
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